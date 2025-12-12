El intendente de Berazategui Carlos Balor se reunió con Alejandro Bartalini, presidente de la Unión Industrial de Berazategui (UIB); y Carlos Trovato, vocal 1° y vicepresidente en ejercicio de la UIB. Durante el encuentro, realizado en el Edificio Municipal, se abordaron temas de agenda y se analizaron diferentes proyectos para fortalecer el desarrollo productivo local.

"Reafirmo el legado de Juan José Mussi, quien siempre puso en primer lugar el crecimiento industrial y la promoción del empleo en nuestra ciudad. En el corazón siempre, en Berazategui siempre, Juan José Mussi siempre", declaró Balor en sus redes sociales.

Durante su gestión, el Intendente buscará sostener y desarrollar la política industrial iniciada por Juan José Mussi (1941 - 2025), de marcado consenso y previsibilidad para las empresas radicadas en el distrito. Entre otras cosas, esto le permitió a Berazategui contar actualmente con 13 parques y miniparques industriales, consolidándose como uno de los polos productivos más importantes del sur del Conurbano Bonaerense.