Desde principios de abril de 2026 comenzaron las obras de conexión entre la Autopista Buenos Aires - La Plata y City Bell, ingresando en los sectores B Ensenada y B La Plata de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola. Integrantes de la Asamblea en defensa de la Reserva denuncian la falta de información pública y transparencia respecto de la obra y sus posibles impactos ambientales e hídricos. Este martes 19 a las 10 de la mañana otra vez los ambientalistas estaràn presentes en la obra de la autopista en el km 42,3.

Desde el 7 de abril se realizaron denuncias, momento en que se detectan maquinarias viales trabajando en la zona se comenzaron a notificar a las autoridades con incumbencia en la obra y a realizar pedidos formales de suspensión inmediata y reclamos ante organismos provinciales y municipales: Fiscalía de Estado, Vialidad ; Aubasa, ADA- Autoridad del Agua , Ministerio de Ambiente de la Pcia de Bs As, autoridades del Parque Pereyra pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Pcia de BS As. También se impulsó una petición pública en Change.org, se difundió una gacetilla a medios locales y se realizaron entrevistas radiales para visibilizar la situación.

El 22 de abril vecinos realizaron una guardia en la zona de obra junto a la Policía Ecológica, donde se constató la ausencia de identificación visible de la obra. Al día siguiente se formalizó una nueva denuncia en la Policía Ecológica de La Plata.

La Asamblea exige acceso inmediato a toda la documentación, estudios de impacto ambiental y autorizaciones correspondientes, y reclama la suspensión preventiva de cualquier intervención que pueda generar daños irreversibles sobre la Reserva Se pudo acceder a la Declaración de Impacto Ambiental como resultado de una reunión con las autoridades a cargo de la protección de la Reserva de Biósfera Peryra Iraola , autorizando la obra a pesar de ir en contra de las observaciones sobre los reales perjuicios que la obra causa, sin evaluar traza alternativa y sin respetar los procedimientos legales para su concreción.