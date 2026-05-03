Municipio de Quilmes participó de la Cumbre Glocal de Economía Circular – Nova Next Summit, que se llevó a cabo del 21 al 23 de abril, en la ciudad de Ibagué, Colombia, un encuentro de gran importancia, ya que posibilita incorporar nuevas experiencias y consolidar el modelo de gestión sustentable iniciado por Mayra Mendoza en diciembre 2019, que fue reconocido en la reunión.

La Comuna estuvo representada por la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), a través de su titular, Roberto Gaudio, y formó parte de este espacio internacional que reunió a gobiernos locales, universidades, sector privado y organizaciones de más de 30 países, con el objetivo de impulsar soluciones concretas frente a los desafíos ambientales actuales.

En este sentido, Roberto Gaudio, destacó: “Estos espacios nos permiten vincular a Quilmes con experiencias internacionales, acceder a nuevas herramientas y generar oportunidades concretas para seguir mejorando nuestras políticas ambientales. No se trata solo de participar, sino de gestionar y traer resultados para nuestros vecinos y vecinas”.

Durante las jornadas se abordaron temas centrales para la agenda ambiental, como la gestión del agua, la articulación público-privada, el desarrollo de negocios verdes y el acceso a financiamiento internacional para proyectos sostenibles. Asimismo, se compartieron experiencias sobre el rol de los gobiernos locales en la transición hacia una economía circular.

La participación del Municipio se dio en el marco de una invitación formal, permitiendo intercambiar conocimientos, generar vínculos institucionales y obtener herramientas que fortalecen las políticas públicas ambientales que se vienen desarrollando en Quilmes.