Lanús Gobierno informa que del lunes 4 al sábado 9 de mayo se desarrollará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! en diferentes espacios públicos del distrito, con el propósito de que las vecinas y los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables y participar de acciones vinculadas al cuidado del ambiente. Las jornadas serán de lunes a viernes de 10 a 13, mientras que el sábado se extenderá de 10 a 17.

La primera jornada será el lunes 4 en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200) y Alajarín de Remedios de Escalada (Coronel Rauch N° 3520). Al día siguiente, el martes 5, el operativo funcionará en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida General Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

Para el miércoles 6, las postas estarán ubicadas en el barrio Obrero (Chaco y Coronel Murguiondo, Valentín Alsina), en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

El jueves 7, la actividad tendrá lugar en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli). En tanto que el viernes 8 la recorrida continuará en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900) y Capitán de Los Andes de Lanús Oeste (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863).

El cierre será el sábado 9 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), donde el horario de atención será de 10 a 17.

En cada punto se recibirán materiales reciclables limpios y secos como vidrio, plástico, cartón, metales y papel. Además, se hará entrega de semillas de temporada y se podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Vale recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.