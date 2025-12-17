El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó el acto por el 204° aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el Microestadio “Lionel Messi” del Parque Central Las Colonias, en Remedios de Escalada, donde entregó placas, diplomas y reconocimientos al personal policial por su destacada labor en el distrito.

“Siempre que los vemos a cada uno tenemos que agradecer y reconocer su trabajo, porque cuidan a nuestros vecinos y vecinas en un momento en el que hay mucho individualismo. Ustedes dejan la vida por la comunidad, hoy eso es el acto más profundo que puede existir y por eso mi agradecimiento”, manifestó Álvarez.

Durante la ceremonia también se destinó un reconocimiento post mortem a la familia del oficial de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), Joaquín Maximiliano Gargiulo, quien falleció en cumplimiento de sus funciones.

También participó del acto: la Jefa de Gabinete, Nadia Burgos; el secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano local, Sebastián Castillo, entre otros funcionarios y funcionarias, municipales, autoridades policiales y del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús.