Lanús Gobierno ofrecerá nuevos turnos para el servicio de Castración Itinerante de mascotas este viernes 8 de agosto. Las personas que quieran acceder a este beneficio podrán presentarse en el Rotary Club Villa Industriales (Santiago Plaul 1609, Lanús Oeste) a las 9 horas, hasta agotar los turnos disponibles.

Es necesario para acceder a este beneficio certificar el domicilio en Lanús, para ello las y los vecinos deberán acercarse con DNI en mano. Las intervenciones quirúrgicas se realizarán desde el lunes 11 al jueves 14 de agosto.

Los animales deben cumplir con las siguientes condiciones físicas:

Peso: Gatos y gatas: desde 2 kilos. Perros y perras: de 4 a 25 kilos.

Edad: Gatas y perras: 6 meses a 8 años. Gatos y perros: 8 meses a 8 años.

Animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional).

Hembras embarazadas: Sólo durante los primeros 30 días de gestación.

Post parto: 2 meses después de la parición.

Previamente a otorgarse los turnos, se chequeará a las mascotas para verificar su estado de salud. No se operarán braquicéfalos.

En lo que va del año, Lanús Gobierno ya realizó un total de 181 operativos y registró más de 1.912 atenciones sanitarias.