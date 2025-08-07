Se realizará la Feria Nacional Berazategui Artesanías desde el jueves 14 y hasta el lunes 18 de agosto, de 15.00 a 21.00. Comprenderá el XVIII Encuentro Nacional de Artesanos y la XXXIII Feria de Maestros y Aprendices. El lugar de encuentro será el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en calle 18 y 148, con entrada libre y gratuita.

Por impulso del intendente Juan José Mussi, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad organiza una nueva edición de este evento emblemático que celebra el arte y el oficio artesanal. En esta ocasión, más de 500 artesanos y artesanas -tradicionales, urbanos, pueblos originarios, tanto argentinos como extranjeros- participarán junto a instituciones dedicadas a promover el trabajo artesanal.

Las y los visitantes podrán recorrer una muestra diversa de piezas únicas elaboradas en cerámica, metal, cuero, papel, fibras vegetales y animales, trabajados con técnicas tradicionales y contemporáneas.

Al respecto, Federico López, secretario de Cultura y Educación, informó: “Esta es una feria federal con más de 500 artesanos de todo el país, que ha crecido en el tiempo y que muestra el recorrido de 35 años de la Escuela Municipal de Artesanías, que en esta edición va a tener un stand especial”.

Además, aseguró: “Invitamos a todos los vecinos y vecinas de Berazategui y de la región a que vengan a disfrutar de esta Feria que es una de las cinco mejores de Argentina”.

Durante cinco jornadas consecutivas, joyeros, marroquineros, alfareros, plateros, talabarteros, cesteros, sogueros, artesanos del vidrio, jugueteros, especialistas en ponchos y cuchilleros exhibirán y pondrán a la venta sus creaciones en un encuentro que ya forma parte del calendario cultural de la ciudad.

Con una sólida trayectoria, esta propuesta cultural de Berazategui se destaca por la calidad, originalidad y diseño de sus artesanías. Fue declarada de Interés Provincial y Municipal; y distinguida con el Sello de Calidad “Directrices de gestión turística para ferias de artesanías” entre 2015 y 2017.