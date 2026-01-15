La Municipalidad de Berazategui, por impulso del intendente Carlos Balor, da inicio al Ciclo de Verano 2026. Durante los meses de enero y febrero, habrá propuestas culturales, lúdicas y recreativas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

El Ciclo de Verano 2026 incluye jueves de cine, viernes de patios de tango y folclore, sábados de festivales musicales y domingos de fiestas populares, entre otras actividades.

“Desde hace muchos años, el Municipio de Berazategui organiza este particular ciclo impulsado por el Dr. Juan José Mussi y que, actualmente, el intendente Carlos Balor ha decidido continuar y fortalecer. El objetivo de esta iniciativa es que, durante el verano, todos los vecinos y vecinas puedan tener la posibilidad de disfrutar en su ciudad de una propuesta cultural amplia y participativa, de manera totalmente libre y gratuita”, destacó el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López.

A continuación, el cronograma de actividades del jueves 15 al domingo 18 de enero:

• Jueves 15: Cine en El Patio, a las 20.30: proyección de "La mujer de la fila", protagonizada por Natalia Oreiro.

Complejo Cultural Municipal El Patio, calle 149 entre 15 y 15 A.

• Viernes 16: Patio de Tango y Folclore, a las 20.30: Gustavo Será y la Orquesta Municipal de Tango.

Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

• Sábado 17: Taller de carpintería “Toco madera”, a las 17.00.

Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación, Av. Sabin entre 362 y 363.

• Sábado 17: Social de Salsa y Bachata, a las 20.30: se presenta "Latin Lovers" y musicaliza “DJ Marito Vross”.

Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

• Domingo 18: Taller “Máquinas inútiles”, a las 17.00.

Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación, Av. Sabin entre 362 y 363.

• Domingo 18: Festival y Cultura Colectiva, a las 18.00: Actúan: "Braian, el Cantor de los Fogones” y "Los Cienagueros". También estará el Centro Cultural Móvil con propuestas y actividades para toda la familia.

Costa de Hudson, acceso por Avenida Diego A. Maradona (63).

• Domingo 18: Aniversario Café Literario, a las 19.00: ciclo de poesía a cargo del Grupo Literario Almafuerte.

Complejo Cultural Municipal El Patio, calle 149 entre 15 y 15 A.

La agenda completa del mes está disponible en berazategui.gob.ar/cultura.