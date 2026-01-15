La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela inauguró la temporada 2026 de Verano del Centro Recreativo "Agrupación 17 de Noviembre" ubicado en Quilmes. El predio cuenta con dos piletas de 10 metros de ancho por 40 metros de largo, quinchos, parrillas, vestuarios y estacionamientos.

El Centro Recreativo es una de las principales promesas de campaña de la Lista Verde, conducida por el actual secretario General de la UOM Quilmes, Adrián Pérez, y que hoy es una realidad. El predio está abierto de martes a domingos de 9 a 19 horas y ofrece acceso exclusivo a afiliados y familiares.

Detalles del Centro Recreativo

- Piletas de natación

- Quinchos y parrillas

- Vestuarios y estacionamientos

- Acceso exclusivo para afiliados y familiares

Horarios y Tarifas

- Martes a viernes: 9 a 19 horas

- Sábados y domingos: 8 a 19 horas

- Tarifas:

- Afiliados UOMQBV+AMMENQUI: $1.000

- Afiliados UOMQBFV con descuento del 2,5%: $1.500

- Afiliados de otras seccionales: $3.000

- Invitados de afiliados y convenios: $5.000

- Entrada general: $10.000

La UOM Quilmes invita a todos los afiliados y familiares a disfrutar del Centro Recreativo "Agrupación 17 de Noviembre".

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un día de pileta y recreación!