Lanús Gobierno dispone de cinco centros de Atención Vecinal (CAV) para que las y los ciudadanos realicen gestiones municipales cerca de sus hogares. Las sedes están situadas en diferentes barrios del distrito y mantienen sus puertas abiertas de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas.

En cada CAV, las personas pueden efectuar diversos trámites y reclamos ligados a planes de pagos, espacio público o regularización dominial. También, se inician expedientes para solicitar el retiro de árboles y se brinda la posibilidad de abonar tasas municipales.

Otros servicios a los que se puede acceder es el de impresión de boletas de TSG, autos y motos o al asesoramiento gratuito sobre gestión de trámites en diversas áreas de Gobierno.

Direcciones de las sedes:

CAV CENTRAL

(Av. Hipólito Yrigoyen 3863).

CAV VALENTÍN ALSINA

(Tuyutí 2155).

CAV LANÚS OESTE

(Av. San Martín 3350).

CAV MONTE CHINGOLO

(Pitágoras 4500).

CAV REMEDIOS DE ESCALADA

(Albarracín 2389).

Las y los vecinos que necesiten obtener más información sobre el funcionamiento de los centros de atención vecinal pueden ingresar al link de la web oficial https://tramitesweb.lanus.gob.ar/