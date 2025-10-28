La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este martes las tareas de reparación de calzada que se están llevando a cabo en la intersección de Alvear y Guido, en el centro de la ciudad, en el marco del Plan Municipal de Bacheo, que se desarrolla en diferentes zonas del distrito y con fondos netamente comunales.

“Seguimos mejorando las calles de Quilmes con el Plan Municipal de Bacheo, esta vez en pleno centro de la ciudad. No hay soluciones mágicas, hay planificación, trabajo cotidiano y un Estado presente que avanza con obras para que cada día vivamos en una ciudad más ordenada y segura.”, señaló Mayra.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, destacó: “Estamos en Alvear y Guido y actualmente también estamos haciendo dos frentes de bacheo: en hormigón, como estamos haciendo acá, y en carpeta asfáltica”.

Las otras tareas se están llevando a cabo en: Colón y Alvear; Alem y Pringles; Pringles y Humberto Primo; 25 de Mayo y Pringles y 25 de Mayo entre Paz y Mitre, donde se realizan trabajos de reparación de calzada producto de reclamos vecinales recogidos del sistema SUAV (Sistema Único de Atención al Vecino).