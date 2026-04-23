Desde la dirección y el equipo periodístico de El Suburbano, manifestamos nuestro más firme rechazo ante las medidas arbitrarias que restringen o impiden el ingreso de periodistas a la Casa Rosada.

Como medio de comunicación con décadas de compromiso con la información y la realidad de nuestro territorio, entendemos que el libre acceso a la sede de Gobierno no es una concesión del poder de turno, sino una garantía democrática fundamental. El ejercicio del periodismo profesional requiere de un entorno que respete la pluralidad de voces y facilite el acceso directo a las fuentes de información pública.

Limitar el ingreso de cronistas y comunicadores bajo criterios discrecionales constituye un grave precedente que lesiona el derecho a la información de toda la ciudadanía. Una gestión transparente debe ser capaz de convivir con el escrutinio de la prensa, sin intentar silenciar las preguntas que resultan incómodas o seleccionar voces afines.

La libertad de expresión es el termómetro de una democracia saludable. Instamos a las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación a reestablecer de forma inmediata las condiciones necesarias para que todos los trabajadores de prensa puedan desempeñar su labor sin condicionamientos ni exclusiones.

Desde El Suburbano, seguiremos defendiendo el derecho de nuestros lectores a estar informados, convencidos de que sin libertad de prensa no hay república posible.

Dirección Editorial

El Suburbano