Todos y todas conocemos los hechos de la última semana: la aparición de amenazas en nuestras escuelas nos despiertan una enorme preocupación sobre los y las jóvenes, la educación y, en definitiva, nuestro país. Desde la Mesa Multisectorial de Educación de Avellaneda que reúne estudiantes, docentes, equipos de conducción, sindicatos de escuelas de gestión pública y privada expresamos nuestro mayor rechazo a estas iniciativas y decidimos reunirnos para pensar, de forma colectiva, cómo y por qué esto sucede.

Sabemos que la violencia está atravesando todas las esferas de nuestra sociedad: lo vemos cotidianamente en los barrios, el transporte público, la televisión y, también, en la escuela. A esto se suma la circulación de mensajes de odio y discriminación por las redes sociales, a los que muchas veces están mas expuestos los pibes y las pibas.

Pero sobre todo vemos cómo se derrama desde los más altos poderes del Estado: el presidente de la Nación agrede verbalmente cada vez que puede mientras reprime y ajusta de la manera más cruel.

Somos testigos del deterioro de nuestras comunidades en medio de una crisis económica y social que recrudece el día a día y estalla de formas diversas: con situaciones de violencia o de formas silenciosas, como padecimientos de salud mental.

Sin embargo, no queremos detenernos solamente en la descripción de la situación: necesitamos encontrar espacios de diálogo y reflexión para construir la salida de este laberinto. La escuela no puede ser un lugar donde los estudiantes y trabajadores se sientan inseguros. Es imperioso convocar a todos los actores involucrados: estudiantes, docentes, auxiliares, equipos de conducción, familias y a todos los vecinos y vecinas a los que esta situación los preocupe e interpele.

La educación pública, gratuita y de calidad ha sido siempre un orgullo para nuestro país y hemos sido modelo para el resto de los países de la región y del mundo. No lograrán que nos vayamos de un espacio que no solo enseña, sino también contiene y cuida.

La escuela se defiende

Para más información: @multisec.educ.avell