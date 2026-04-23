El presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco, junto con el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, encabezaron este encuentro en el que se descubrieron los cuadros fotográficos en honor a todos los ex presidentes del cuerpo legislativo local desde el regreso de la democracia en 1983.

Fueron reconocidos Fernando Ortiz, Horacio Seoane, Hernán Basilico, Guillermo Valcarce, Claudio Yacoy, Aurora Mazas, Gabriela Iglesias, Armando Bertolotto y Hugo Barrueco, además de contar con la presencia del Vicario de Avellaneda, Presbítero Osvaldo De Piero.

En su discurso, Barrueco destacó: “el valor del consenso y del trabajo colectivo que se vive día a día en este recinto”, y refiriéndose a los homenajeados expresó: “cada uno de ustedes han dejado una huella, han contribuido al fortalecimiento de la vida democrática y han sido parte fundamental en la construcción de nuestra comunidad”.

Por su parte, Ferraresi hizo hincapié en que este homenaje “es un reconocimiento a quienes transitaron el camino de la democracia dándole prioridad al diálogo y ejerciéndolo con profundo compromiso con nuestro pueblo”.

Estuvieron presentes los concejales de los distintos bloques, además de la jefa de gabinete Magdalena Sierra, funcionarios del Ejecutivo Municipal y familiares de los homenajeados.