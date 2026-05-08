“Compartimos un encuentro de intercambio con comerciantes y entregamos certificados de habilitación comercial a quienes eligen invertir y generar trabajo en Quilmes, fortaleciendo el entramado comercial local. Desde el Municipio, y con la impronta de nuestra compañera Mayra Mendoza, impulsamos políticas que agilizan trámites y promueven el desarrollo productivo local, especialmente en un contexto nacional muy difícil para quienes producen y sostienen el trabajo todos los días”, sostuvo Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

Estas reuniones de trabajo se llevan adelante con el objetivo de continuar fomentando la creación de redes y acciones conjuntas entre comerciantes de la ciudad y el Municipio. En esta línea y reforzando estas políticas, desde el Ejecutivo comunal se envió al Concejo Deliberante el proyecto de gratuidad de las habilitaciones, que está siendo tratado en comisiones.

Por su parte, Julián Bellido, aseveró: “En un contexto económico difícil, la inversión local es la que sostiene el empleo en cada barrio. Desde la Agencia acompañamos a cada comerciante y empresaria que decide apostar por Quilmes. Pero para que eso tenga impacto real, necesitamos seguir construyendo redes: por eso es tan valioso contar aquí también con la presencia de representantes de la Cámara de Comercio de Quilmes y de la Cámara Gastronómica. Hoy más que nunca, nadie puede sostenerse solo”.

De la reunión fueron parte los titulares de distintos comercios: Federico Zanetti, de “Santina Brewing”; Noelia Calvo, de “Green Life Dietética”, de Ezpeleta; Ezequiel Tedeschi, de “Eje Indumentaria", de Quilmes; Alejandro Darío Lesme, de “Tembi’Ù Cocina”, de Quilmes Oeste; Dr. José Cristini, de “Residencia Geriátrica Vivencias”, de Quilmes Oeste, Melisa Lezcano, de “Heladería Grido”, de Villa La Florida; Juan Carlos Castro, de “JJ Deportes”, de San Francisco Solano, y Karen La Torre y Sergio Cortave, de “Cerámicos La Torre”, de Quilmes Oeste.

Estuvieron también presentes: el subsecretario de Desarrollo Económico, Federico D'Angelo; su par de Habilitaciones y Fiscalización, Nicolás Van Oostveldt; el director general de Promoción del Desarrollo Local, Ariel Domínguez, y los presidentes de la Cámara de Comercio de Quilmes, Alberto López, y de la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento de Quilmes, Eduardo Spagnoletta, entre otros funcionarios.