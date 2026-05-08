Horas antes de que el bianquismo buscara mostrarse en un homenaje a Evita, el ex concejal y actual responsable de Defensa Civil de la Provincia, Fabián García, blanqueó sus aspiraciones en paredes emblemáticas de Quilmes. El gran ausente en la disputa –por ahora- es Gabriel Berrozpe.

Las pintadas cayeron como baldazo de agua fría en numerosos dirigentes, principalmente en aquellos que chapean en las mesas de cafés en ser los verdaderos representantes del ministro de Gobierno Carlos Bianco.

La preocupación, se dá porque todos saben que García, Fabián, tiene línea directa con el gobernador Axel Kicillof. Bianco también tiene línea directa, pero debajo de él son muchos los que quieren ser y pocos los lugares preciados a ocupar, y puertas abiertas del bianquismo muchos hacen la personal.

Por ahora, Berrozpe no levantó mucho la cabeza, pero sus aspiraciones son bien conocidas por todos. Lo que hace que el axelismo en Quilmes deberá saldar sus diferencias que al momento son muchas.