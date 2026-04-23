Más de 1.700 chicos ya se inscribieron para participar de esta novedosa propuesta educativa orientada a la tecnología, la creatividad y las habilidades del futuro.

La apertura de un nuevo Centro TUMO en el Parque de Innovación de Núñez marca otro importante hito en el camino del desarrollo educativo de la Ciudad. Ahora, más chicos pueden aprender sobre tecnología y creatividad fuera del horario escolar.

Este nuevo espacio educativo no formal y gratuito se suma al que funciona desde julio del año pasado en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. Y muy pronto esta red de espacios de vanguardia para la formación de chicos en disciplinas creativas se ampliará con una tercera sede en Chacarita.

TUMO surgió en Armenia y es una propuesta para chicos de entre 12 y 18 años. El centro de Núñez tiene capacidad para 5 mil y cuenta con un equipo integrado por 38 líderes de talleres prácticos y 44 orientadores de autoaprendizaje. Allí, pueden formarse en programación, diseño gráfico, modelado 3D, desarrollo de videojuegos, motion graphics, inteligencia artificial, fotografía y desarrollo web.

“Esto es un sueño hecho realidad. En las tres sedes, TUMO va a poder recibir a 18 mil chicos por año. Ellos van encontrando los temas que los apasionan y aprenden a su ritmo. Pueden elegir uno, dos, tres, o cuatro talleres de una oferta muy amplia, que va desde música hasta diseño web, o programación, y robótica. Es una cancha en la que los chicos quieren y pueden jugar, se abren las puertas a su creatividad, a que compartan con otros chicos, a que sean amigos”, sostuvo Jorge Macri. Lo acompañaron en la inauguración oficial, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, el director ejecutivo del programa TUMO, Pedro Moneda, y Pegor Papazian (cofundador y Chief Development Officer de TUMO).

El modelo TUMO combina instancias de autoaprendizaje con talleres prácticos, lo que permite que cada estudiante avance según sus intereses y tiempos. Además de la enseñanza técnica, el programa busca fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

El Jefe de Gobierno subrayó: “Somos la primera ciudad del mundo, fuera de Armenia, en tener dos sedes. Todo este sistema configura una oferta amplia y variada que ha sido pensada para crear oportunidades que incentiven el deseo de lograr conocimiento. Cuanto más chicos pasen por lugares como TUMO, mejores personas y más libres van a ser para enfrentar los desafíos del futuro”.

Las inscripciones están abiertas durante todo el año y cada mes se habilitan vacantes. Toda la información sobre requisitos, disciplinas y modalidad de cursada está en www.tumo.ar.

“TUMO Buenos Aires representa una nueva forma de aprender, donde cada estudiante puede descubrir su vocación. Este espacio tiene la capacidad de impulsar la autonomía, promover el trabajo en equipo y prepararlos para nuevos desafíos. Nos enorgullece ver cómo cientos de jóvenes ya están transformando su curiosidad en proyectos reales y concretos”, explicó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

TUMO en números:

▪️1.300 estudiantes activos participan actualmente del programa en el CMD de Barracas.

▪️Más de 1.700 jóvenes ya se inscribieron para cursar en TUMO del Parque de Innovación.

▪️40 escuelas realizaron visitas de “experiencia TUMO”, lo que equivale a más de 1.000 chicos involucrados.

▪️33% de los jóvenes que asisten tienen algún tipo de discapacidad.

La inauguración del TUMO de Chacarita está proyectada para mediados de año. Esta apertura estratégica permitirá abarcar, cuando estén en pleno funcionamiento las tres sedes, el sur, el centro y el norte de la Ciudad. Todos los centros abren de 8 a 20.

Cómo funciona el programa

El proyecto de Buenos Aires se enmarca dentro de la red global de centros TUMO, que logró un gran reconocimiento internacional por su enfoque innovador y disruptivo en la formación tecnológica y creativa para adolescentes.

Este año Buenos Aires será la primera ciudad en el mundo en contar con tres centros TUMO con educación innovadora y no arancelada, fuera de Armenia.

Cada curso se divide en dos instancias: el self learning (aprendizaje autodidacta) y workshops (talleres prácticos). Los cursos constan de dos o tres niveles, con un total de ocho sesiones de dos horas de duración cada una. Los estudiantes deberán elegir tres áreas temáticas y decidir el orden en que las cursan.

El Parque de Innovación en Núñez es un predio de 12 hectáreas diseñado para transformar el conocimiento en actividad económica, articulando a emprendedores, universidades y empresas de desarrollo tecnológico e investigación, como +54Lab, el primer coworking científico‑tecnológico público del país.