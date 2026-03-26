Llega Experiencia BA con más música, gastronomía, juegos y shows al aire libre. Además, se hará una jornada de adopción de mascotas y el teatro mexicano aterriza en los escenarios porteños.

John Malkovich en Buenos Aires

El prestigioso actor estadounidense John Malkovich, distinguido por la Ciudad como Huésped de Honor, presentará mañana a las 20.30 en el Teatro Ópera su obra _El Infame Ramírez Hoffman_. Será una única función con una puesta en escena que fusiona actuación y música en vivo —a cargo de un trío de piano, violín y bandoneón— que le dan vida a los textos literarios del escritor chileno Roberto Bolaño. Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketek.

Música, gastronomía y juegos en la Ciudad

Llega Experiencia BA, una jornada única para disfrutar de la Ciudad con lo mejor que tiene para ofrecer: habrá seis islas gastronómicas con los mejores platos porteños, un show de acrobacia aérea, juegos, baile, premios y música en vivo a cargo de Fer Palacio, Emanero y Agapornis. Se hará este sábado, de 13 a 1, en el Parque Thays (Av. Del Libertador y Ayacucho).

Los vecinos eligen el plato más rico

La cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados, un evento que reúne a seis de los mejores chefs especializados en esta técnica para que el público deguste y elija el mejor de los platos. Será este sábado a las 18 en Av. Rafael Obligado 7010. Las entradas se pueden sacar en https://shorturl.at/srMxT

Un día para agrandar la familia

El sábado, Plaza Arenales (Mercedes 4058) será la sede de la primera jornada de adopción del año. Habrá stands con actividades para adultos y chicos y desfiles de los perros y gatos que están en busca de una familia de la que formar parte. Además, también habrá vacunación antirrábica para las mascotas de los vecinos.

Suenan los tambores en el Jardín Japonés

El domingo el Jardín Japonés (Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta) será el escenario de la cultura nipona en todas sus formas. A las 11, la Asociación de Sumo de la República Argentina presentará una exhibición del tradicional deporte. Y a la tarde, a las 16 y 17, el grupo Mukaito Taiko ofrecerá un Show de tambores con coreografías y movimientos de Karate.

Las historia del jazz se disfruta en el Anfi

La formación Saxópatas Big Band, que desde hace más de 30 años recorre la historia del jazz, llega con una propuesta original que invita al público a un viaje musical por uno de los géneros más influyentes de la música popular. Se presenta este sábado a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal).

Stekelman sigue bailando

La compañía de danza del Teatro San Martín presenta Rossini Cards, del gran coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, que recorre la vida y la obra de Gioachino Rossini. El programa se completa con la pieza Stekelman en tres tiempos, en reconocimiento a la trayectoria de esta figura clave en la historia de la danza argentina. Se estrena este sábado a las 20 en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659) y habrá funciones hasta mayo. Entradas en complejoteatral.gob.ar

La cultura coreana invade la Usina

Este domingo, la Usina del Arte (Caffarena 1) acercará talleres, actividades y shows para adentrarse en la cultura coreana. Los chicos podrán hacer sus propias artesanías y habrá una experiencia participativa para descubrir y compartir juegos tradicionales de Corea. La jornada cierra con una obra de títeres, que requiere reserva previa, disponible en usinadelarte.ar

El teatro mexicano llega a Buenos Aires

El Complejo Teatral de Buenos Aires inicia su temporada 2026 de producciones internacionales con la presentación de Centroamérica, una obra del colectivo de artistas mexicano Lagartijas Tiradas al Sol. La obra aborda la región atravesada por constantes migraciones, éxodos forzados y fronteras militarizadas. Habrá dos únicas funciones: este sábado y domingo, a las 17. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

Mozart y Wagner suenan en Parque Centenario

La Banda Sinfónica de la Ciudad se presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) este viernes a las 20. Bajo la dirección de Carlos David Jaimes, ofrecerá un concierto de grandes oberturas, con obras de Mozart, Wagner, Beethoven y Verdi.

Científicas argentinas aterrizan en el Planetario

En el Planetario (Av. Sarmiento s/n) continúa el ciclo de encuentros con una edición especial que pone en valor el trabajo y la mirada de las mujeres científicas que investigan el universo. Será una conversación abierta con tres destacadas profesionales y divulgadoras: Dra. Estefanía Coluccio Leskow, la Dra. Florencia Vieyro y la Dra. Ximena Abrevaya. Se hará este viernes a las 19 en el domo.