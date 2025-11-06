En la Asamblea General de la UCCI, en la Usina del Arte, 22 representantes de capitales iberoamericanas eligieron a Buenos Aires para presidir la organización por un año.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri y el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asumirán la co-presidencia, en un nuevo capítulo en la proyección internacional de la Ciudad.

La Asamblea General de la Unión de Capitales Iberoamericanas eligió esta mañana al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, como presidente de la institución junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, acompañados por Almudena Maíllo del Valle, Secretaria General de la organización, se inicia una nueva etapa de trabajo conjunto entre capitales iberoamericanas con el objetivo de fortalecer los lazos entre las regiones y consolidar la proyección internacional de Buenos Aires como referente en diálogo y cooperación en movilidad, innovación, desarrollo urbano y gestión de talento.

La UCCI celebra en Buenos Aires su XXI Asamblea General, el principal espacio de decisión de la organización. Alcaldes y representantes de 22 capitales iberoamericanas se reúnen para definir prioridades estratégicas, renovar autoridades y consolidar compromisos de cooperación entre los miembros de la red.

Estuvieron presentes la Alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía de Garrigó; el Consul Mayor Sergi González Camacho (Andorra la Vella); el Alcalde Renzo Reggiardo (Lima); el Alcalde José Luis Martínez-Almeida (Madrid); el Intendente Mario Bergara (Montevideo); el Alcalde Pabel Muñoz López (Quito); el Alcalde Miguel Romero Lugo (San Juan); el Alcalde Mario Edgardo Durán Gavidia (San Salvador Centro); el Alcalde Mario Desbordes (Santiago de Chile).

Además participaron representantes de las ciudades de Brasilia, Bogotá, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá, La Habana, La Paz, Lisboa, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa.

“Co-presidir la UCCI junto con la querida ciudad de Madrid, representada por José Luis Martínez-Almeida, es un honor para mí y una gran responsabilidad. Asumo con orgullo el desafío de compartir la conducción de esta prestigiosa organización internacional local. Me comprometo a trabajar para seguir consolidando a la UCCI como un espacio de confluencia, de cooperación, de identidad compartida, de búsqueda de soluciones en conjunto para construir un mejor futuro para nuestra región iberoamericana”, afirmó Jorge Macri.

Buenos Aires ya mantiene una relación activa con la UCCI, desarrollando proyectos de cooperación regional que fortalecen la innovación urbana, la inclusión social y la sostenibilidad, en línea con la agenda de desarrollo estratégico de la Ciudad.

La asunción de Jorge Macri con esta co-presidencia reafirma el liderazgo de Buenos Aires en Iberoamérica, proyecta a la Ciudad como un referente estratégico en cooperación desde donde impulsará políticas públicas que generen impacto real, fomenten la integración regional y consoliden a la ciudad como un actor clave en la agenda global de desarrollo urbano.