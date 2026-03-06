La Ciudad recuperó un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años en San Cristóbal. Los vecinos denunciaban hechos de inseguridad en la zona: peleas, robos al voleo, discusiones entre los usurpadores por departamentos que no les pertenecían y hasta disparos de arma de fuego.

Dentro del edificio de Cochabamba 2642, que funcionaba como un aguantadero, hallaron un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad que los ladrones suelen utilizar para simular operativos y engañar a sus víctimas.

Mientras se realizaba el operativo de restitución de la propiedad a su legítimo dueño se presentó el legislador kirchnerista Alejandro “Pitu" Salvatierra, representante de la lista porteña Fuerza por Buenos Aires.

“Para sorpresa de nadie apareció un kirchnerista a defender okupas. Aunque les moleste vamos a seguir recuperando propiedades. Ley, orden y propiedad privada”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias, la Red de Atención y Guardia de Auxilio. El Gobierno porteño ya restituyó la posesión de más de 610 casas y edificios a sus verdaderos dueños en poco más de dos años, equivalente a 300 millones de dólares.

Los procedimientos de restitución de inmuebles forman parte de las medidas que impulsa Jorge Macri para mantener el orden y la seguridad pública, garantizar el pleno respeto de la ley y de la propiedad privada, y llevar tranquilidad a los vecinos.

Se destacan entre los bienes recuperados la Casa Blaquier, en el casco histórico; el edificio de la avenida Olazábal al 3400 en Belgrano conocido como “Elefante Blanco”; la “Casona” de Costanera Sur; la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; un edificio en San Nicolás, en Tucumán al 1700, diseñado por Arturo Prins y propiedad del CONICET; una parte del Mercado de Bonpland y la “casa violeta” de Palermo.

Algunos de ellos estuvieron intrusados durante más de tres, cuatro y hasta cinco décadas. También durante la actual gestión fueron desalojados ex hoteles convertidos en refugios de delincuentes y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución en Constitución, San Telmo y Flores.