Lanús Gobierno informa que desde este viernes 6 y hasta el domingo 8 de marzo, se llevará adelante una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos en diversos espacios públicos del distrito, con la finalidad de que las vecinas y los vecinos puedan conseguir productos diseñados y elaborados por las emprendedoras y los emprendedores lanusenses a precios populares.

La Feria de Artesanías estará ubicada durante el viernes y el sábado en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina, de 11 a 19:30), Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este, de 11 a 19:30) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada, de 10 a 21).

A su vez, este viernes, sábado y domingo, de 11 a 00, la Feria de Emprendimientos y Puestos Gastronómicos se encontrará en las plazas Ricardo Rojas (Bustamente N° 900, Gerli), Constitución y San Martín (Santiago Plaul N°1900, Lanús Oeste).

Durante el sábado también estarán abiertos al público los Paseos de Compras Auyero (Parque Central Las Colonias en Córdoba N° 2300, Remedios de Escalada, de 9 a 20), 29 de Septiembre (29 de Septiembre N° 2100, Lanús Este, de 10 a 18) y Del Oeste (Joaquín V. González N° 2900, Lanús Oeste, de 13 a 16:30).

Por otro lado, el domingo la Feria de Artesanías se hará en las plazas Constitución de 11 a 19:30 y Mariano Moreno de 10 a 21, mientras que el Paseo de Compras Auyero funcionará de 9 a 20.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.