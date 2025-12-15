Lanús Gobierno invita a las vecinas y a los vecinos a participar de una nueva edición del programa “Plazas Saludables” durante el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, de 9 a 12, en distintas plazas públicas de la ciudad. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer los hábitos saludables, ofrecer acceso gratuito a controles médicos y fomentar la actividad física mediante talleres pensados para toda la comunidad.

Las jornadas iniciarán el martes en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este), mientras que el miércoles la posta se ubicará en la Plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste) y, por último, el cierre será el jueves en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1301, Lanús Oeste).

En estos espacios, las y los lanusenses podrán acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, talleres de alimentación saludable y actividades físicas grupales. Sumado a esto, se incluirán propuestas de caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos coordinados por profesores de educación física.

Además, las personas que se acerquen tendrán la posibilidad de participar de charlas informativas vinculadas al sistema de salud y a los programas de provisión de medicamentos. También habrá juegos y propuestas recreativas destinadas a vecinas y vecinos de todas las edades. Como es habitual, se brindarán turnos para atención nutricional.

Esta iniciativa es una de las políticas públicas que impulsa la gestión municipal para contribuir con el cuidado, la prevención y el bienestar de las y los lanusenses de los distintos barrios del distrito.