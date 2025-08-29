En las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre, los vecinos y vecinas de Lanús podrán viajar gratis en transporte público para ir a votar. Esta medida busca facilitar el traslado hacia las escuelas y centros de votación.

La medida alcanza a los servicios de colectivos urbanos, interurbanos y de larga distancia, así como también al transporte fluvial en la provincia. Es decir, vas a poder moverte sin pagar boleto en todos los medios habituales.

El boleto gratuito estará vigente durante todo el día en ambas fechas, permitiendo que todos y todas puedan elegir el momento más conveniente para acercarse a votar sin preocuparse por el costo del viaje.

Si tenés que combinar colectivos o recorrer una buena distancia hasta tu lugar de votación, este beneficio te permite hacerlo sin gastos extra y con total tranquilidad.

Bajo el objetivo que todos y todas puedan participar, agendá las fechas y preparate para ser parte de una nueva jornada democrática.

Consultá dónde votás en: https://padron.gba.gob.ar/