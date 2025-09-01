Tras recorrer una industria en el oeste de la ciudad, la intendenta de Quilmes y candidata a diputada bonaerense, Mayra Mendoza, desayunó con periodistas locales con quienes dialogó sobre las obras y gestiones que su gestión ejecuta en la Comuna y de las elecciones locales que se desarrollarán el próximo domingo 7 de septiembre.

Acompañada por la primera candidata a concejal y actual secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler, Mayra detalló que la campaña en territorio provincial “está muy nacionalizada”. “En esta elección están en juego dos modelos de país: Ambos han dado resultados y hay que evaluar esos resultados. Y tienen consecuencia en la vida de los argentinos”.

Luego de señalar que se realizará una presentación del plan final de su segundo mandato: Diseño y proyecto de trabajo hasta el 2027, Mayra aseguró que “el último buen Gobierno fue el de Cristina”, y agregó: “El último gobierno del que fuimos parte no cumplió las expectativas”.

Ante la consulta de este medio sobre qué le transmitiría al quilmeño que hoy no quiere ir a votar el próximo domingo, la jefa comunal fue contundente: “Si él no decide, decide otro por él”. Y pidió: “Elijan proyectos de trabajo con resultados palpables. No tenemos que votar personajes. Hay que votar personas. Ceci representa un proyecto de trabajo. Más de mil obras”.

“No hay ciudadanos de primera y de segunda. Hay que dejar el egoísmo de lado para que progrese todo el municipio”, dijo.

Al referirse a la situación que viven pymes y comercios del distrito, Mayra aseguró que “es una catástrofe. Es un industricidio”.

Al finalizar, pidió conocer quién mandó a matar aCristina.

En tanto, Cecilia Soler reclamó por las miles de obras que el gobierno de Milei paralizó en Quilmes, “es una situación muy complicada”, afirmó.