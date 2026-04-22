La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, volvió a encender la mecha política con fuertes declaraciones en sus redes sociales. En un mensaje cargado de críticas al Poder Judicial, la jefa comunal con uso de licencia denunció una maniobra de proscripción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a los próximos comicios presidenciales.

“Democracia trucha” y proscripción

Mendoza fue tajante al referirse al escenario electoral de 2027, asegurando que Argentina llegará a las urnas con su principal referente opositora inhabilitada por lo que definió como “maniobras de la mafia judicial”.

El vínculo entre la justicia y la crisis económica

Para la referente de La Cámpora, la situación judicial de CFK no es un hecho aislado, sino que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. En su descargo, vinculó el accionar de los tribunales con el deterioro de los indicadores sociales:

Aseguró que la persecución judicial coincide con la caída del poder adquisitivo y denunció la pérdida de miles de puestos de trabajo. Mencionó además la falta de medicamentos y el desfinanciamiento de las universidades.

El cierre de filas tras el #CristinaLibre

Bajo la consigna #CristinaLibre, Mendoza cerró su mensaje apelando a la necesidad de recuperar una “Argentina verdaderamente democrática y grande”. Con este posicionamiento, la intendenta refuerza la narrativa del núcleo duro del kirchnerismo, que sostiene que no habrá normalidad democrática mientras persistan las causas judiciales contra la exmandataria.

Mayra Mendoza acompañó estas declaraciones con estos dos videos.