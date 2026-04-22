La agrupación que preside Manuel “Gallego” González difundió un comunicado con tres aclaraciones sobre los trascendidos de candidaturas. Apuntan a la crisis económica, institucional y futbolística del club y piden compromisos concretos a quienes quieran conducirlo.

La Agrupación Identidad Roja salió a marcar posición frente a los rumores sobre posibles candidaturas en Independiente. En un comunicado oficial firmado por su presidente, Manuel “Gallego” González, pidieron dejar de lado los nombres propios y poner el foco en las propuestas para sacar al club de la “situación crítica”.

Los tres ejes del comunicado

“No es momento de hablar de nombres”: Desde Identidad Roja sostienen que la prioridad debe ser discutir proyectos, ideas y propuestas de cara a los socios. Reclaman que cada espacio exprese con claridad cómo piensa resolver los problemas económicos, institucionales y futbolísticos de Independiente.

“No votar en contra de”: La agrupación considera un error que las próximas elecciones se reduzcan a sacar a la actual dirigencia. Recordaron que “así fue que Doman llegó a ser Presidente de Independiente y detrás de él estaban los mismos de siempre”. Por eso exigen a los socios que pidan “cuáles son los puntos centrales a los que se comprometen” los candidatos.

“No hay salvadores individuales”: Identidad Roja convocó a formar “un frente que en unidad sume las mejores ideas y las mejores personas”, no solo para ganar la elección sino para “recuperar la Identidad de Independiente dentro y fuera de la cancha”. Insistieron en que cada agrupación y cada socio debe participar con humildad.

“Independiente por delante de todo”

El texto cierra con el lema de la agrupación y remarca que ese es el deseo y la tarea en la que están trabajando. El comunicado se difundió en redes bajo los usuarios @a_identidadroja en X y @agrupacionidentidadroja en Instagram.

La publicación se da en un contexto de fuerte debate interno en Independiente, con varias agrupaciones empezando a moverse de cara a las próximas elecciones en el club de Avellaneda.