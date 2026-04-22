Otro triste informe de la Universidad Católica Argentina expone las más bajas miserias de nuestra sociedad, la que con el correr de los años no logramos erradicar: Casi 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina y el 30% no come regularmente.

La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%.

El informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, y se destaca que ante esta situación la asistencia alimentaria trepa al 64,8%.

Algo debemos repensarnos.