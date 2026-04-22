Como toda opereta, tiene patas cortas.

La edil libertaria de Quilmes, Estefanía Albasetti, vuelve una vez más a quedar en falta. Sus mentiras y operaciones desde las redes quedan expuestas con la realidad, con un video del hospital de Uruguay de San José, del año 2024, que dijo ser del Hospital Provincial Isidoro Iriarte de Quilmes.

Tras difundir un video con intensas goteras que le atribuyó al Hospital de Quilmes luego de la lluvia, tomado por un periodista de una cadena nacional, fue el propio secretario de Comunicación de la Municipalidad de Quilmes, Alberto De Fazio, quien detectó la mentira libertaria y expuso la realidad, y la falta de conocimiento de la ciudad por parte de la edil quilmeña.

“Eduardo no sé si es que te levantas muy temprano o la edad te empieza a afectar.

Ese video es de Uruguay 2024. Ya lo usaron los trolls de derecha hasta el hartazgo.

Y el Hospital no lo gestiona Mayra. Ya deberías saber que es Provincial.

Abrazo Edu. No difundas noticias falsas.”, remató De Fazio en sus redes sociales.

Anteriormente, Albasetti afirmó en sus redes: “Me llegan más imágenes del HOSPITAL de QUILMES.

Estoy tan enojada que si me filmo hablando ahora, me censuran!!!

Los que hablan de "Justicia social" y "amor" abandonan a los más débiles para gastarse la plata en política!!! BASTA!!!!”.

La mentira siempre tiene patas cortas. Y las operetas también.