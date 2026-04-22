Comenzó el Ciclo de charlas “El rol de las mujeres en la política”, organizado por el Consejo del Partido Justicialista de Berazategui. El primer encuentro contó con la presencia de la ministra bonaerense de Mujeres y la Diversidad, Estela Díaz; y fue encabezado por Lucía Vega, secretaria de Comunicación del Partido; y Salome Pereyra, titular del área de Derechos Humanos. Se realizó en el Complejo Cultural Municipal La Calle y contó con gran asistencia.

“Tuvimos una interesante charla con las compañeras del Partido Justicialista de Berazategui. Conversamos sobre los desafíos de una coyuntura muy difícil, porque las políticas nacionales están trayendo mucha necesidad y sufrimiento en nuestros territorios”, afirmó Estela Díaz. Y agregó: “Sin embargo, fue una jornada muy esperanzadora porque las mujeres se encuentran, son protagonistas del debate, de sostener a las comunidades y las familias. Se trata del desafío de organizarse y acompañar tanto al intendente Carlos Balor, con el legado que ha dejado Juan José Mussi; como al gobernador Axel Kicillof en la Provincia, para reconstruir una propuesta y una iniciativa que dialogue con toda la Argentina y con las mujeres como protagonistas con gran potencia. Sin dudas, fue una gran jornada”.

Por su parte, Lucía Vega expresó: “Tuvimos un hermoso encuentro donde se habló de construir futuro, de seguir militando con fuerza, aportando al Peronismo y acompañando a nuestro intendente Carlos Balor en esta nueva etapa. Participaron mujeres en representación de diferentes agrupaciones, organizaciones, cooperativas y sindicatos, siempre hablando de la militancia y del rol de la mujer”.

Asistieron al encuentro, además, representantes del Consejo del PJ local, sindicalistas, organizaciones barriales, militantes sociales, integrantes del Gabinete Municipal y concejales.