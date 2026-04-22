La intendenta de Quilmes en licencia y actual diputada provincial Mayra Mendoza estuvo por la mañana en Radio Con Vos, en el programa de Ernesto Tenembaun, estás son sus principales declaraciones;

-“Sigo creyendo que es posible recuperar la normalidad en la vida de la gente, que tiene que ver con que las familias puedan tener progreso, con que los niños puedan vivir en un lugar mejor que el que nos tocó nacer y crecer a nosotros. De eso se trata para mí la vida, la política, como mamá, pero como militante política”.

-“Hay muchísimo que hablar en este momento en la Argentina. Hay un presidente que gobierna para él. No se sabe qué es lo que está haciendo, salvo que su hermana esté contenta, sus amigos estén haciendo negocios. Y quiero aprovechar para decirles a los argentinos, a los que nos están oyendo, a quienes nos están escuchando, que no hay que acostumbrarse a vivir así. Que podemos recuperar la idea, el proyecto de un país normal, de un país serio, donde la vida esté ordenada, donde no tengan que trabajar después de su laburo, subirse al Uber, como hoy está pasando, donde se pueda viajar en bondi y no sea imposible pagarlo, donde los pibes puedan ir al colegio sin miedo. Podemos vivir en un país normal donde la vida de la gente esté ordenada. Que no todos los políticos somos iguales, que yo entiendo la frustración y el enojo que muchas veces hay con los políticos, pero que no somos todos iguales; que lo que queremos es volver a recuperar esa idea, esa idea de país normal. Y que aunque moleste lo que diga, yo nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Ese país normal lo hemos vivido en la Argentina con Cristina. El último buen gobierno en este país fue el de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy tenemos que, por supuesto, no era color de rosa, no era todo perfecto, no, para nada. Pero era un país donde se podía vivir con la posibilidad de planificar tu vida, tus días, con la cuota del auto, del electrodoméstico, con los remedios para tus viejos, para los jubilados. Había posibilidades de vivir con dignidad. Hoy se sobrevive en la Argentina y no nos tenemos que acostumbrar a eso”.

-(Ante la consulta de porqué entrena) “Voy a aprovechar y voy a contar por qué entreno, porque es cierto, entrás a mi casa y hay un— En el 2021 me operaron de un tumor entre el cuello y la cabeza. Saliendo de la pandemia, empecé a preguntarme qué era lo que estaba pasando en mi organismo para eso. Las mujeres tenemos un tema hormonal de células que hay que atender, conocer, saber. Y yo quería saber de qué se trataba, por qué un conjunto de células ahí se organizaron para hacer quilombo, ¿entendés? Era algo, porque, por suerte, bueno, lo extrajeron y ya. Pero si eso se convertía en algo que me indicaba tratamiento y demás, iba a ser un tema. Entonces, bueno, empecé desde ahí a ver qué era todo lo que tenía, pero con registro, no con un diagnóstico de un médico y que me diera una pastilla. Y el ejercicio y la musculatura es clave. Porque yo no podía dormir, yo había salido de la pandemia, era intendenta, la pasé realmente muy mal, fueron años muy difíciles y no dormía. Tenía una hija de 5 años, me había separado en ese momento, o sea, como que me explotó la vida y también exploté en salud.

Y con los años, no digo que lo he logrado, porque todos los días hago un laburo para gestionar el estrés, para bajar el cortisol, para poder ponerle… Comencé a entrenar y entreno no siempre con ganas, pero entreno con disciplina. Tengo conducta de autocuidado. Me parece que forma parte de la responsabilidad política. Yo la veo a Cristina entrenando hoy y digo: "Qué bien, qué bien". Es lo que debe hacer, ¿no? Porque está en una situación muy injusta, insisto, para mí secuestrada por el poder, y se sigue cuidando y está íntegra y está lúcida. Bueno, eso tiene que ver con la responsabilidad política que como militante, como mamá, entiendo que hay que tener”.