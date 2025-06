En una extensa charla en el programa Kilmes una masa, conducido por el Nene Busto, en Radio Wen, el abogado, dirigente y ex jugador de inferiores Adrián “Vincha” Rodríguez repasó su vida con el club desde todos los ángulos: como hincha, como pibe de potrero, como vocal en la comisión directiva y como Apoderado de la Agrupación Verde. Entre anécdotas imborrables y reflexiones políticas, dejó un mensaje contundente: “La Unidad es el camino para sacar a nuestro club adelante, hay que unir las energías de todas las Agrupaciones, tenemos una oportunidad histórica, dialogar y encontrar puntos en común, resolver las diferencias, analizar las propuestas, debatir y sellar la unidad, siempre con el objetivo de llevar a Quilmes a Primera….” “Debemos intentarlo, y si no la logramos quedará la instancia democrática de la competencia electoral”.

De la vincha en la cabeza a la voz en la política del club

Rodríguez contó que su vínculo con Quilmes comenzó a los 7 años, llevado por un tío a la cancha de Guido y Sarmiento. Jugó en las inferiores fichado oficialmente en AFA y debutó con un gol en la auxiliar de Vélez. “Me decían Vincha porque mi vieja me tejió una vincha con los colores del club. Así me quedó para siempre”, recordó.

Más adelante, como abogado recibido a los 22 años, siguió ligado al club desde la tribuna, incluso llegando “de traje” a ver partidos y terminar gritando goles colgado de un paraavalanchas.

El asado que se volvió agrupación

En abril de 2023, en pleno auge del equipo en la tabla, nació la agrupación Verde de una manera muy poco solemne: un asado entre amigos. “Decían que no llegábamos, pero juntamos 273 firmas en 18 días. Fuimos validados y ganamos voz propia en la vida institucional del club. No era contra nadie, era para sumar”.

Hoy la Verde está habilitada para competir electoralmente y propone una idea clara: consolidar la unidad de todas las agrupaciones como prioridad, pero también está preparada para presentar una alternativa si eso no ocurre.

Leandro “El Ñato” Jarsun, presente eterno

Uno de los momentos más emotivos fue cuando recordó a su amigo Leandro Jarsun, el “Ñato”, abogado y militante cervecero que fue baleado en la nalga en la cancha de Banfield durante una final. “Yo estaba al lado, me salvó la vida. Si él no estaba, el tiro me daba a mí”, recordó Rodríguez, que aún lo considera parte del grupo, a pesar de su fallecimiento.

La historia fue tan impactante que salió en los medios nacionales y dejó huella entre los hinchas de Quilmes: “El Ñato era un tipazo, siempre con nosotros. Lo seguimos queriendo porque sigue estando presente”.

Chicha Velázquez y el valor de los referentes

Rodríguez destacó el valor de los jugadores con carácter y compromiso, y rescató al histórico Chicha Velázquez como ejemplo de liderazgo. “El Chicha les decía a los jugadores: ‘Si te pegan, yo los atiendo’. Cuidaba al grupo, metía presencia, jerarquía. Así se asciende”.

También contó que previo a una final, Chicha reunió al plantel y les dijo: “Ustedes van a quedar en la gloria”. Y así fue. Quilmes ascendió en 2003, y Vincha estuvo ahí y contó ese momento. Su hijo Tomás, de 3 años, entró a la cancha en ese ascenso y hoy sigue yendo al estadio, con la misma pasión.

“Nuestro club está por encima de todos”

Desde su rol de vocal de la oposición participa en las reuniones de Comisión Directiva, y Rodríguez plantea con claridad que la unidad es el camino para salir del déficit. “Hay cinco agrupaciones validadas. Si nos sentamos con madurez y dejamos los personalismos, podemos construir algo grande. Si no, quedará la herramienta de la democracia y la competencia electoral”.

Recursos, socios y el futuro

Con 9.600 socios activos, Rodríguez cree que si el club asciende, podría superar fácilmente los 20.000. “Eso sería más del doble en ingresos por cuota social. Aumentar los recursos genuinos directos es urgente, y para eso hace falta unidad, creatividad y vínculos reales con el sector privado”. “Generar confianza, y nuevos sponsor de calidad sin desmerecer a los que están, acercar empresas que ayuden con recursos a nuestro club y estamos trabajando en ese camino”” si nos ven unidas a las Agrupaciones eso es mejor” “La primera A nos permitiría tener mejores ingresos de AFA, mayor cantidad de socios ya que valoran mucho los resultados, y nuestro club recuperara su prestigio y jerarquía” “Hay que trabajar mucho para lograrlo y estamos dispuesto a asumir ese compromiso y trabajar aportando y ayudando a nuestro club”.

El sueño de la tribuna y el corazón en el barrio

“Soy un pibe de barrio que nació en un barrio humilde, hincha del cervecero, es el amor de mi vida, me recibí de abogado joven, crecí en mi profesión, fui designado Juez de Faltas cargo que ocupó hace más de 25 años en la Ciudad de Quilmes, tengo una familia constituida y consolidada, tengo buenas relaciones con la comunidad y mi sueño es ver a Quilmes en Primera”... “ En la última reunión de Comisión Directiva, dije que sería un orgullo poder liderar la Unidad, pero que no me quita el sueño, que si me quita el sueño ver a Quilmes en Primera” ya que los hombres y los dirigentes preceden a Quilmes, nuestro club esta por encima de todos”. cerró Rodriguez.