Durante el Tedeum, el padre obispo Tissera, expresó: “Queremos abrazar con la esperanza este presente preocupante de la Patria. Para ello el camino es el que nos propone Jesús en la parábola del Buen Samaritano: amar prójimo. Esa parábola es un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta patria que nos duele a todos. Nos muestra el camino a seguir, Jesús es el verdadero samaritano y nos revela también una característica esencial del ser humano, a veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud de ser, para la plenitud de amor, por eso no podemos vivir indiferentes ante el dolor, ni dejar que nadie quede a un costado de la vida, marginado en su dignidad. Esto nos debe indignar, el dolor humano nos debe alterar, la inclusión o la exclusión del herido al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos”.

“Es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo, en un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales. Somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué van a alimentar a sus hijos mañana, no es difícil sortear las dificultades y desacuerdos presentes volviendo a poner en el centro lo que siempre ha debido estar allí, las personas y familias de los que viven en la pobreza o en la indigencia, especialmente a los niños y a los ancianos. Lo demás está de más, y que la Virgen de Luján, Patrona de la Patria, nos ayude para no dejarnos robar la esperanza y para hacernos cada día prójimos de los que están a nuestro lado”, indicó Tissera.

Durísima homilía del Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, en la Catedral ante el presidente Javier Milei y sus ministros.

“Duelen algunas acciones de la dirigencia como los autoaumentos de sueldos”, dijo.

En el tedeum, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva criticó los aumentos de los políticos y señaló: “Nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande, no podemos hacernos los tontos”.