La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este sábado del Tedeum por el 214º aniversario de la Revolución de Mayo, que se llevó adelante en la Catedral de Quilmes (Rivadavia y Mitre), y que fue celebrado por el padre obispo Carlos Tissera. A continuación, la Jefa comunal caminó hacia la Casa de las Culturas (Rivadavia y Sarmiento), donde compartió un desayuno con representantes de la comunidad.

Ambas actividades contaron con la participación de vecinos y vecinas, integrantes del Gabinete municipal, concejalas y concejales, referentes de diferentes instituciones, fuerzas de seguridad, colectividades, Veteranos de Guerra de Malvinas y de distintos cultos.

“Esta fecha patria como es el 25 de Mayo para nuestra Argentina, es para reflexionar lo que estamos viviendo, el padecimiento y el sufrimiento que está atravesando la mayoría de nuestro pueblo trabajador. Hay unos pocos que pueden estar disfrutando de este momento y seguramente no son las caras ni personas que nos cruzamos en ninguno de los barrios de Quilmes. Estamos en una situación que es particularmente difícil de nuestra historia, algo que no conocíamos, un tipo de modelo de gestión y calidad de personas que están basados en la crueldad y la insensibilidad para llevar adelante sus decisiones políticas y esto golpea a nuestro pueblo, a nuestras instituciones y a la democracia”, sostuvo Mayra.

Y destacó: “El obispo Carlos Tissera hablaba de la igualdad, la equidad y la justicia social, y en este tiempo donde se pregona una libertad que solamente pueden gozar los poderosos y una libertad que solamente tiende a que los trabajadores tengan cada vez menos posibilidades de vivir con dignidad, nosotros como comunidad estamos obligados a asumir el desafío de salir a representar el nombre de la libertad, lo que verdaderamente significa, a partir de una historia de lucha. No hay posibilidad de ser libres si no hay igualdad de oportunidades, si no tenemos un modelo de gestión basado en la justicia social que pueda abrazar y darle igualdad a nuestro pueblo”.

“A partir de un 25 de Mayo del año 2003, quien para nosotros marcó un rumbo y sigue estando presente con su con su ejemplo y con su certeza de la definición política de sus acciones, fue Néstor Kirchner y luego continuó Cristina Fernández de Kirchner. Si hubo que reivindicaron los valores de esa gesta histórica de la Revolución de Mayo que nos dio posibilidad de tener el primer gobierno de patriotas, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina”, aseguró la Intendenta.

Mayra subrayó: “Desde ese momento a esta parte lo único que hemos visto fue entrega de nuestro país en diferentes versiones, pero hay una que todos conocemos y saben que en Quilmes siempre nos hemos manifestado porque es un condicionamiento al desarrollo y al futuro de nuestro país, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hizo Alberto Fernández de una deuda que tomó Mauricio Macri. Y hoy lamentablemente eso se está profundizando con el desguace del Estado, con el desmembramiento de todo un tejido productivo y social que día a día vemos como se deteriora”.

“Hay un tema que es fundamental y es que todos y todas nos comprometamos a que el día que se trate la Ley de Bases, que plantea un régimen de una supuesta inversión que no va a llegar, y si llega, va a condicionar tanto como la deuda que tenemos hoy con el FMI, que es el RIGI. Y tenemos que hacer tomar conciencia a nuestra población de lo que significa, no se puede ver como algo aislado y que no intercede en mi vida. Lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, como militantes políticos y como personas comprometidas con la comunidad, tenemos que generar esa conciencia ciudadana para que haya un verdadero ejercicio de la democracia y que podamos ir pacíficamente a manifestarnos el día que se trate esta Ley de Bases”, señaló.

La Jefa comunal remarcó: “Hay que manifestar el rechazo a la Ley de Bases, y que los senadores y las senadoras puedan sentir lo que va a suceder en la calle para efectivamente votar en contra de esa ley. Es un momento de avanzar, de pensar, de estar unidos, de ser solidarios, de estar organizados, y de siempre ir para adelante, sin miedo a nada ni nadie. Nada nos va a detener en nuestra tarea diaria y vocación de vida, que es ponernos al servicio del otro, que es efectivamente a partir de políticas públicas. Así que ¡feliz Día de la Patria! Estamos obligados a poder hacer todo lo que creamos necesario para defender a la Argentina en este momento rechazando la Ley de Bases. Patria sí, Ley de Bases no”.

Tisera: “Es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo"

Durante el Tedeum, el padre obispo Tissera, expresó: “Queremos abrazar con la esperanza este presente preocupante de la Patria. Para ello el camino es el que nos propone Jesús en la parábola del Buen Samaritano: amar prójimo. Esa parábola es un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta patria que nos duele a todos. Nos muestra el camino a seguir, Jesús es el verdadero samaritano y nos revela también una característica esencial del ser humano, a veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud de ser, para la plenitud de amor, por eso no podemos vivir indiferentes ante el dolor, ni dejar que nadie quede a un costado de la vida, marginado en su dignidad. Esto nos debe indignar, el dolor humano nos debe alterar, la inclusión o la exclusión del herido al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos”.

“Es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo, en un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales. Somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué van a alimentar a sus hijos mañana, no es difícil sortear las dificultades y desacuerdos presentes volviendo a poner en el centro lo que siempre ha debido estar allí, las personas y familias de los que viven en la pobreza o en la indigencia, especialmente a los niños y a los ancianos. Lo demás está de más, y que la Virgen de Luján, Patrona de la Patria, nos ayude para no dejarnos robar la esperanza y para hacernos cada día prójimos de los que están a nuestro lado”, indicó Tissera.