Dolores de cabeza, náuseas, intoxicaciones graves y hasta la muerte, son las

consecuencias que puede provocar los accidentes por inhalación de monóxido de

carbono, el “enemigo silencioso” que encontramos en cada uno de los hogares a partir del

mal funcionamiento de los artefactos como el calefón, la cocina o la estufa.

Ante la disminución de la temperatura, los accidentes son más frecuentes y las víctimas

de intoxicaciones se suman y, por eso, MetroGAS lanzó una serie de recomendaciones

para disminuir los riesgos.

Según un relevamiento realizado por la empresa en su zona de distribución de gas, solo

en lo que va de este mes hubo 29 personas intoxicadas por inhalación de monóxido de

carbono, mientras que en todo junio del año pasado se habían registrado 13

accidentados. Es más, en todo 2024 fallecieron 11 personas por accidentes provocados

por el monóxido.

El monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de gas natural y otros

productos que contienen carbono. No tiene olor, color ni sabor. Y por eso es tan

peligroso: no se percibe, no se siente, no da aviso. Ataca en silencio, mientras las

personas duermen o realizan sus actividades cotidianas sin sospechar que su vida está

en riesgo.

Los síntomas que produce la inhalación de monóxido van desde el dolor de cabeza,

náuseas o vómitos, alteración visual, letargo o confusión, pérdida de conocimiento y

convulsiones.

Por eso, la mayor distribuidora de gas del país, con más de 2.500.000 clientes en la

Ciudad Autónoma de la Buenos Aires y 11 partidos del sur del conurbano, lanzó las siete

recomendaciones claves para prevenir posibles inconvenientes.

1. Revisá tus artefactos a gas y la ventilación al menos una vez al año con un

gasista matriculado.

2.- Observá la llama: siempre debe ser azul y pareja. Si es anaranjada o amarilla, hay

un problema.

3.- No uses artefactos para lo que no fueron diseñados. Por ejemplo, nunca seques

ropa en una estufa ni uses el horno como calefacción.

4.- Conocé los síntomas de intoxicación para poder actuar a tiempo.

5.- Instalá solo artefactos de tiro balanceado o cámara cerrada en baños y

dormitorios.

6.- Asegurá la ventilación permanente: no tapes las rejillas y verificá que estén en

buen estado.

7.- Si algo funciona mal, apagalo de inmediato y contactá a un profesional habilitado.

Además, en coincidencia con el Día de la Prevención y Concientización contra el

Monóxido de Carbono, MetroGAS lanzó cuatro spots que pueden observarse en la Web

Institucional, así también como en Youtube, Instagram, LinkedIn y Facebook con un

mensaje de prevención y recomendaciones para evitar accidentes e intoxicaciones.

“Hacemos un trabajo constante en la búsqueda de generar conciencia en la seguridad

de nuestros clientes. La intoxicación por monóxido puede evitarse y desde la compañía

no vamos a detenernos en esta lucha hasta que el número de accidentes fatales

descienda a valores mínimos”, afirmó Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos

Corporativos y Comunicación de MetroGAS.

La intoxicación por monóxido de carbono puede ser fatal, pero puede evitarse. Ante

cualquier emergencia, MetroGAS puso a disposición el teléfono 0800 999 1050.

Acerca de MetroGAS

Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más

importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes

que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente sudamericano.

Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y de los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas

de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría,

Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.