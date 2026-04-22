Berazategui será sede de una de las audiciones abiertas para acceder a Becas Tangueras, una iniciativa de la Fundación Banco Provincia que propone capacitarse en la danza del tango con la reconocida artista y bailarina Mora Godoy. La cita es el jueves 23 de abril, a las 15.00, en el Complejo Cultural Municipal de Danza Buena Yunta (Calle 146 e/ 11 y 12).

El programa contempla la formación de 40 bailarines y bailarinas que serán seleccionados a partir de las audiciones para capacitarse con la propia Mora Godoy, una de las principales referentes del tango argentino en los escenarios internacionales, y su equipo.

Al respecto, el director general de Logística de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, Ernesto Ponce, explicó: “Agradecemos a la Fundación Banco Provincia y a Mora Godoy por hacer esto posible. Desde la Municipalidad de Berazategui, a través de la gestión del intendente Carlos Balor, acompañamos con el Complejo Cultural Municipal de Danza Buena Yunta, un hermoso lugar que recibirá una de las audiciones”.

En tanto, la segunda audición abierta será el jueves 30 de abril -a las 15.00- en el Teatro Otamendi, ubicado en San Fernando.