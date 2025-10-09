La Municipalidad de Berazategui -bajo la gestión del Dr. Juan José Mussi- realizó nuevas Jornadas de Salud Animal en la Sociedad de Fomento San Marcos y en la sede del Movimiento de Trabajadores Unidos (MTU). Allí, los vecinos y vecinas pudieron acceder a servicios veterinarios esenciales, como vacunación antirrábica, desparasitación y castración de sus perros y gatos, en forma gratuita.

Andrea Ortega, vecina que asistió a una de las jornadas, comentó: “Aprovechamos para traer a mi perrita y dos gatitas: les dieron la vacuna antirrábica y medicación antiparasitaria. Estoy muy contenta. Me parece muy bien que se brinde este servicio gratuito y cerca de casa, porque a muchos se nos dificulta llevar a los animalitos a lugares privados. Esto es una gran ayuda y agradecemos a la Municipalidad de Berazategui”.

Las próximas Jornadas de Salud Animal se desarrollarán hasta el jueves 9 de octubre en el Centro de Jubilados Amanecer (Calle 57 y 128) y en la Sociedad de Fomento Gral. San Martín

(Calle 50 y 127). Allí se entregarán diez turnos diarios para castración, por orden de llegada, a partir de las 08.00. A su vez, la vacunación antirrábica y la desparasitación se brindarán de 09.00 a 12.00.