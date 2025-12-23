Con el objetivo de compartir una Navidad y un Año Nuevo sin riesgos, la Municipalidad de Berazategui informa que está prohibida la tenencia y comercialización de pirotecnia en todo el distrito, a través de la Ordenanza Municipal Nº 4208 (2008) que busca prevenir accidentes y proteger la salud de los vecinos y vecinas.

Las explosiones de cohetes y fuegos artificiales impactan especialmente en niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), veteranos de guerra, personas mayores y animales, que pueden sufrir estrés, pánico, taquicardia y otras complicaciones. Asimismo, la pirotecnia puede provocar lesiones graves e irreversibles como quemaduras, daños auditivos y oculares.

En ese sentido, la Lic. Candela Soto, psicóloga de la Red de Salud Mental municipal, detalló: “Los niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) -que tienen una hipersensibilidad auditiva- sufren un gran dolor al escuchar explosiones. Eso les puede generar crisis como ataques de llanto, desorientación o autolesionarse”.

Sobre las personas mayores, señaló: “Al igual que los niños y niñas con TEA, es importante que estén en un lugar seguro para evitar la exposición a los fuertes ruidos”, y agregó: “En cuanto a los veteranos de guerra, estos grandes ruidos y luces pueden hacer que revivan situaciones traumáticas y provocarles estrés y ansiedad”.

Por último, recalcó: “Les pedimos a los vecinos y vecinas que tengan en cuenta estas situaciones, porque lo que a unos les divierte a otros los perjudica. Pensemos en los demás para que todos y todas pasemos unas felices fiestas”.

Ante cualquier emergencia o para denunciar la venta ilegal de pirotecnia, se puede llamar al Centro de Operaciones Municipal (COM), disponible las 24 horas, a través de las líneas 0800-999-2525/0247.