La diputada provincial Mayra Mendoza, junto a la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisaron la puesta en funcionamiento del puente 14 de Agosto, luego de las obras de refacción integral que se desarrollaron durante las últimas semanas con fondos 100% municipales.

“Quilmes sigue adelante, no se detiene ni lo detienen. Ya está en funcionamiento el puente 14 de Agosto en el plazo comprometido, financiado íntegramente con fondos municipales. Los y las vecinas nos votaron para mejorar el espacio público con gestión y nuestro único objetivo es cumplirles a ellos su deseo de vivir en una ciudad cada día mejor”, aseguró Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

En este marco, Mieri señaló: “Es una alegría enorme estar rehabilitando el funcionamiento del puente, con una inversión 100% financiada por el Municipio de Quilmes. Es una obra importantísima que transforma y acompaña la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. Para nosotras, por la impronta de trabajo y por definición política de nuestra compañera Mayra Mendoza, vamos a seguir trabajando ‘con el corazón y siempre para adelante’, como dice ella”.

Por su parte, Soler destacó que “estas tareas culminaron luego de 6 semanas de trabajo, tienen que ver con la repavimentación, el bacheo profundo y completo del puente, también con la puesta en valor del entorno, tanto de la iluminación como de la señalética que acompaña el ordenamiento del tránsito. Es una obra muy importante, que había que realizar para poder revalorizar esta conectividad que tenemos del este y el oeste de nuestro distrito”.

La obra del puente 14 de Agosto estuvo planteada desde tres ángulos diferentes. El primero tuvo que ver con el estudio, diagnóstico y potencial reparación y reconstitución de la estructura del puente. Por otro lado, se reconstruyó la superficie rodante, recomponiendo losas rotas, juntas de dilatación, sellando fisuras y emparejando la superficie con una carpeta asfáltica de alta resistencia. Finalmente, también se pusieron en valor los sistemas periféricos de iluminación, señalización y desagües. Vale recordar que el puente 14 de Agosto se emplaza sobre la traza del Ferrocarril General Roca, y conecta las calles Humberto Primo, al este de las vías, con Presidente Juan Domingo Perón, al oeste.