En el HCD de Berazategui se reconoció la labor de distintos partidos políticos para alcanzar la Autonomía del municipio, dónde la participación de Esteban Tomero fue crucial para aquel logro.

Como presidente de la UCR Quilmes, Fabián Tovillas, aportó un cuadro de Esteban Tomero que será colocado en el Concejo berazateguense. En el mismo sentido, estuvo presente el Presidente del Comité de Berazategui, Julio Leal y el ex presidente del Comité UCR Pablo Fernández.

Párrafo aparte para Víctor Bruni, autonomista que sigue recorriendo el país explicando la importancia de la tradición para la autonomía de los pueblos. Él fue pieza fundamental para la autonomía de Berazategui.