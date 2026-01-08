Se celebró el primer año de la Huerta de Bera, el espacio agroecológico de la Municipalidad de Berazategui, con un encuentro del que participaron autoridades municipales.

De esta manera, los secretarios de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti; Cultura y Educación, Federico López; Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava; Obras Públicas, Cristian Ribeyrol; Economía, Santiago Castagno; y la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán, recorrieron el lugar.

“La Huerta de Bera es una realidad gracias a la gestión del Dr. Juan José Mussi, que creyó en este proyecto, y a la inversión del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Acá sobra voluntad; es un lugar donde hay ganas de aprender y de ayudar”, expresó Daiana Cabrera, a cargo del espacio.

La Huerta cuenta con un vivero de producción de suculentas y plantines, una huerta de frutas y verduras, un mariposario, un sector de compost, un estanque y una zona de producción de hilo de seda, entre otros espacios.

El lugar comenzó a funcionar en mayo de 2024, está a cargo de integrantes del Movimiento de Trabajadores Unidos (MTU) y actualmente funciona en el marco de la gestión del intendente Carlos Balor. El objetivo principal de la Huerta es promover la producción de alimentos saludables y la educación ambiental, a través de prácticas sostenibles.

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires la eligió como una de las sedes para realizar capacitaciones de huerta comunitaria y agroecológica. A su vez, tiene una articulación directa con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y con instituciones educativas.