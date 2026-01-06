El intendente Jorge Ferraresi recorrió las sedes de la colonia de verano que se desarrolla en 11 polideportivos de la ciudad y en los clubes Dock Sud, San Telmo y Victoriano Arenas.

Más de 4000 chicos y chicas de entre 6 y 12 años disfrutan de actividades recreativas y de las piletas municipales durante la primera quincena de enero. Para el final del verano, serán 16 mil los chicos y chicas que hayan pasado por los dispositivos municipales.

El intendente celebró que “miles de chicos y chicas ya disfruten de sus vacaciones en los mejores espacios que brinda nuestra ciudad”. También destacó la importancia de que las “infancias aprendan valores solidarios, hagan nuevas amistades y podamos construir una sociedad equitativa a través del deporte y del juego”.

También recorrió las colonias inclusivas, destinadas para personas con discapacidad mayores de 6 años, con domicilio en la ciudad.

Además de las colonias para niños y niñas, comienza la colonia de adultos mayores que se realiza en el Complejo DAR los días sábado. Allí las personas mayores de 60 años pueden participar de actividades como zumba, aquagym, eventos culturales y de la pileta municipal.

También hay 7 sedes de colonia para adolescentes, destinada a jóvenes de entre 13 y 17 años. Esta colonia se lleva adelante en articulación con el programa Escuelas Abiertas de Verano, de la Dirección Provincial de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Esta colonia funciona todos los días de 16 a 19.

En estas jornadas, Ferraresi estuvo acompañado por el secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal, además de los coordinadores y profesores de cada una de las sedes.