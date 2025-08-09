En un Polideportivo Gatica repleto, el primer candidato a concejal por Fuerza Patria Avellaneda, defendió el modelo de gestión local y planteó las propuestas para los próximos años de gobierno.

Ante un microestadio colmado por vecinos, vecinas y representantes de todas las instituciones locales, el primer candidato a concejal de Avellaneda, Jorge Ferraresi puso en valor el modelo de gestión local que conduce desde el año 2009 y planteó las líneas de acción para los próximos años.

"Lo que hicimos nos da fuerzas para lo viene", fue el título del encuentro en el que se mostraron los futuros proyectos que se llevarán a cabo en la ciudad, además de remarcar las diferencias entre un modelo de gestión municipal y provincial con un Estado eficiente y un gobierno nacional que solo aplica el ajuste sobre todos los argentinos.

"En Avellaneda demostramos que podemos gobernar con políticas públicas inclusivas, con déficit cero, y desde hace 15 años es así", dijo Ferraresi al iniciar su discurso.

"Somos el gobierno municipal que más invierte per cápita y siempre hacemos más de lo que decimos. Por eso nuestra lista está conformada por representantes de los sectores que nosotros dinamizamos".

Luego puntualizó acerca de las grandes transformaciones que se llevarán a cabo en Avellaneda: "Se vienen grandes obras, nuevos edificios y espacios públicos"

Entre otras mencionó:

Isla Maciel

Finalmente destacó que pronto todos los jardines municipales tendrán jornada completa, y habrá más políticas sanitarias y de seguridad. En ese sentido anunció la creación de una policía local con una inversión de $18.000.000.000. Se tratará de una policía local con 300 efectivoa que serán formados en una Escuela Municipal de Policía.En el acto estuvieron presentes la intendenta Magdalena Sierra, el titular del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco, la diputada Mónica Litza, los integrantes de la lista de concejales y consejeros escolares de Avellaneda, además de dirigentes, funcionarios y ex intendentes de la ciudad.