Diariamente, agentes municipales recorren el distrito con vehículos, maquinarias y equipamiento específico para llevar a cabo las tareas de limpieza y recolección, con el fin de conservar un entorno saludable para los vecinos y vecinas.

Viernes 01/08: General Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Bario Americano, Villa Mitre, Berasur, Lomas de Godoy, La Primavera y El Sol.

Sábado 02/08: Berasur, General Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Villa Mitre, Plátanos, Jacarandá, Centro Sudeste y San Marcos.

Domingo 03/08: General Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano y Plátanos.

Lunes 04/08: Las Casillas, Juan José Paso, Barrio Americano, Juan El Bueno, Gutiérrez, El Porvenir, Lealtad en Puerto Argentino y Pueblo Nuevo.

Martes 05/08: El Porvenir, Lealtad en Puerto Argentino, Villa España, Santa Rosa, Meirana, Jacarandá, Berasur, Villa Mitre, Barrio Americano y Los Manzanos.

Miércoles 06/08: 26 de Agosto, El Porvenir, Parque Malvinas, Jacarandá y Barrio Americano.

Jueves 07/08: El Porvenir, San Juan Pereyra, Rigolleau, Los Pinos, 9 de Julio, General Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced y Barrio Americano.

Desde el Municipio se recuerda que el horario para sacar los residuos domiciliarios -debidamente embolsados y en el cesto de la puerta de los domicilios- es de domingo a viernes (los sábados no), de 19.00 a 21.00.

Aquellos que sean voluminosos o no convencionales, como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos, muebles, entre otros, pueden llevarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde recibirán un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6.00 a 16.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando sanciones a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.