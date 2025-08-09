La Municipalidad de Berazategui informa que la calle 159, entre 54 y 55 (Av. Bemberg), tiene un nuevo sentido único de circulación: de Norte a Sur. De esta manera, la mencionada arteria deja de ser doble mano.

Esta nueva disposición la establece la ordenanza municipal N° 6710 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Berazategui, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la circulación, luego de un pedido de los vecinos y vecinas de la zona.

El lugar ya cuenta con la señalización correspondiente. Asimismo, un agente de tránsito municipal está presente para acompañar el cambio y cuidar a los y las peatones, conductores y conductoras.