Lanús Gobierno invita a los vecinos y vecinas a visitar el Paseo de Compras 25 de Mayo, que se encuentra ubicado en Santiago Plaul 3201, Lanús Oeste, durante la próxima semana.

Los días y horarios de atención serán:

Lunes 11 de agosto, de 13:30 a 16:30.

Miércoles 13 de agosto, de 13:30 a 16:30.

Viernes 15 de agosto, de 13:30 a 16:30.

La propuesta tiene como objetivo acercar a los vecinos y vecinas a una amplia variedad de productos y promociones impulsadas por emprendedores locales.

De esta manera, Lanús Gobierno se mantiene firme en su compromiso por fortalecer el vínculo con la comunidad y, al mismo tiempo, brindando oportunidades de crecimiento para los emprendedores lanusenses.