La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este sábado, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, las obras de nuevos pavimentos y la construcción de un conducto pluvial que se ejecutaron en Villa La Florida, y mejoraron notablemente las condiciones del lugar. Previamente mantuvieron un encuentro con vecinos y vecinas de la zona.

“Se cambió la vida de los vecinos de esta parte de Villa La Florida. Entonces esto que se transformó acá tiene que suceder en otros barrios. Por eso necesitamos seguir y continuar con este proyecto de trabajo, que esto es lo que hay que trasmitirle a los vecinos. Siempre en la gestión todo se puede mejorar. Y por eso necesito es que nos acompañemos, por Quilmes y por cada uno de los barrios de de nuestro distrito, pero también por la provincia de Buenos Aires y la Argentina”, señaló Mayra.

Y afirmó: "El país cada vez tiene más deuda. El trabajo y el sacrificio que hacen los trabajadores de este país se va al pago de capitales, de intereses de una deuda externa que nada tiene que ver con nosotros. Esa plata no llega a obras ni a nada, solamente sostiene al dólar que solo beneficia a los ricos, porque Javier Milei dice que se controló la inflación. Pero tenés un país cada vez más endeudado cuando el poder adquisitivo del salario cada vez te alcanza menos para comprar lo mismo que necesitabas. Y desde los medios de comunicación hacen un relato de que está arreglada la economía y no lo está. Milei dice que tiene superávit y no tiene superávit de nada".

Por su parte, Ceci Soler señaló: “Visitamos la obra que realizamos en la zona que se trata de un conducto pluvial para ese sector de Villa La Florida para solucionar un problema histórico para la acumulación de agua. En esta obra no solo pudimos solucionar la situación hidráulica del lugar sino que además pudimos realizar varias cuadras de pavimento con cordón cuneta y desagües. Frente a la paralización de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei desde Quilmes seguimos avanzando con más obras para mejorar la calidad de vida por decisión de la intendenta Mayra Mendoza”.

La obra consistió en la recuperación urbana de la infraestructura para el barrio San Martín con la puesta en valor del espacio público, la recomposición del sistema hidráulico con la construcción de un importante conducto pluvial y del terreno, la apertura de calles y pavimentación. Se construyeron los pavimentos con cordón cuneta y desagües en 880 y 827, en 826 entre 880 y 882, y en 826 y arroyo Las Piedras. Y próximamente serán intervenidas las calles comprendidas por el radio de: 826 entre 880 y arroyo Las Piedras, y la 880 entre 826 y 827.

Previo a la recorrida se llevó a cabo un encuentro con vecinos y vecinas de la zona en la casa de Oscar Navarro donde se agradeció a la Comuna por la resolución de distintos reclamos en el barrio y se puso en conocimiento el proyecto del Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras que busca mitigar definitivamente las inundaciones y los desbordes.

En este sentido, el vecino Antonio Anaya: “Con esta obra el barrio está cambiando y no solamente con esta obra sino también con Villa La Florida, Solano y La Paz. Desde el año 1983 que volvió la democracia no hubo intendente que haya hecho tantas cosas como Mayra Mendoza. Esa es la realidad”. Y Graciela Muñoz dijo: “Cambió mucho el barrio desde la llegada de Mayra. Está más lindo. Gracias Mayra por estar y hacer la obra”.

Participaron de la actividad el subsecretario de Participación y Relaciones Institucionales, Facundo Rivero; la directora general de Obras e Infraestructura, Paula Benain; sus pare de relaciones de Ambiente y GIRSU, Leonardo Colman; de la Base Operativa de Solano, Marcelo García, y la candidata a Consejera Escolar por Fuerza Patria Quilmes, Karen Alarcón.