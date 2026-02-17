Psicólogo, historiador y ex secretario de Cultura, Héctor Bandera dejó una huella imborrable en la historia y la identidad del distrito de Quilmes y de la región.

Nacido en 1941 en Pompeya, Bandera se radicó en Quilmes desde su infancia y dedicó su vida a promover la memoria local. Sus obras “Las invasiones inglesas en Quilmes” y “Los Federales de Rosas en Quilmes” son fundamentales para entender la historia del distrito.

Su compromiso con la cultura se reflejó en su liderazgo en la Asociación Cultural Kilmes y la Junta Histórica de Quilmes. En 2014, asumió como secretario de Cultura, impulsando políticas para fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad.

La comunidad quilmeña recuerda su vocación de servicio, compromiso y calidez humana. Su fallecimiento es una pérdida significativa para Quilmes.