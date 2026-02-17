Durante dos jornadas cargadas de música y pasión, Quilmes acompañó una nueva edición del Cosquín Rock y fue parte del ritual que reunió a miles de fanáticos para celebrar el rock argentino.

El 14 y 15 de febrero, Quilmes fue el aliado perfecto de la 25° edición del Cosquín Rock y acompañó a miles de fanáticos con un espacio icónico dentro del predio donde se vivió la experiencia de “ser argentino”.

En esta edición, la propuesta de la marca fue un espacio donde más de 100.000 fanáticos disfrutaron de cerveza bien fría y actividades pensadas para compartir: metegoles, banderas para personalizar y distintas sorpresas que reforzaron ese espíritu colectivo que caracteriza al encuentro.

De la mano de Quilmes, el Escenario Sur, el más rockero del festival, reunió el sábado 14 de febrero a artistas como Las Pelotas y Ciro y Los Persas, entre otros reconocidos referentes del género. El domingo 15 fue el turno de Divididos, Guasones y Pappo x Juanse, junto a muchas otras bandas emblemáticas que hicieron vibrar al público en Córdoba.

Para reforzar su impronta única a la hora de brindar experiencias, la marca ofreció a los fanáticos la posibilidad de disfrutar de su tradicional Quilmes Clásica, Stout e IPA, junto con su variedad sin alcohol, en todo el predio del festival, siempre para mayores de 18 años. De este modo, los asistentes vibraron con la música y compartieron momentos con amigos mientras disfrutaban de su cerveza favorita.

"No hay palabras para describir el Cosquín Rock; hay que vivirlo con amigos, familia y, por supuesto, una Quilmes bien fría. Ver a tanta gente disfrutando de nuestro espacio, participando de las actividades y compartiendo momentos únicos demuestra una vez más que Quilmes y el rock argentino van de la mano. Fue un fin de semana inolvidable que refleja la pasión que une a todos los que amamos la música", comentó Chapa Lofiego, director de marca Quilmes.

En lo que va del año, la marca también acompañó otros festivales nacionales como el Chamamé en Corrientes y la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, reafirmando su compromiso con la música y los encuentros que celebran la identidad argentina.

Todas las iniciativas de la marca en Cosquín Rock son para mayores de 18 años.

Para conocer más información ingresar en www.quilmes.com.ar o en las redes sociales de la marca en @cervezaquilmes y /Quilmes_cerveza.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable.

Para más información visite @cerveceriaymalteriaquilmes.