La Ciudad avanza con las obras en Barraca Peña para convertir ese sitio arqueológico, el más importante de la zona sur, en un museo que mostrará cómo era la pujante actividad portuaria en La Boca en el siglo XIX.

La barraca más antigua del Riachuelo, que data de 1774, está en la avenida Pedro de Mendoza 3003, y lleva el nombre de su fundador, el comerciante gallego Francisco de la Peña Fernández. Los trabajos se realizan por etapas y está previsto que terminen en julio. A partir de entonces comenzará a recibir a todo aquel que quiera descubrir la memoria portuaria.

Barraca Peña es hoy el mayor exponente arquitectónico del modelo agroexportador de fines del siglo XIX y un testimonio de la historia del sur de la Ciudad. Cuenta con dos sectores para producción y acopio (uno en pie y el otro en ruinas), el almacén de ramos generales “El Triunfo “y el mercado de lana, carbón y frutos “La Lanera”.

El conjunto comenzó a edificarse en 1863 y había también una estación de tren Barraca Peña (era un ramal del ferrocarril Belgrano Sur construido por Peña para su centro logístico), un puente levadizo que conecta el ferrocarril con la otra orilla del Riachuelo y un muelle cercano desde donde salían las mercaderías a Europa.

El sitio fue declarado Área de Protección Histórica en 2018. Cuando las obras terminen, el nuevo museo complementará las atracciones culturales del barrio, como Caminito, el Colón Fábrica o la Fundación Proa, con hallazgos arqueológicos únicos como un patio con cisterna del siglo XVII que apareció durante la restauración en Barraca Peña o el “Pecio”, un navío del siglo XVI hallado en Puerto Madero cuando se levantaba un edificio y que fue enterrado en los terrenos de la Barraca.

“Barraca Peña es uno de los inmuebles más antiguos que tiene Buenos Aires, con documentación de antes del Virreinato. Comenzamos queriendo recuperar un inmueble y vamos descubriendo capas y capas de historia de la ciudad de Buenos Aires en este objetivo que tenemos, que es proteger nuestro patrimonio, nuestra estructura y lo que nos da identidad”, explicó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el subsecretario de Patrimonio y Desarrollo Cultural, Leonardo Bellante.

Barraca Peña mostrará cómo era la actividad comercial y la vida portuaria que retrató el pintor Benito Quinquela Martín en el bullicioso barrio de La Boca entre los siglos XIX y XX, y se sumará a otras propuestas arqueológicas que ofrece la Ciudad, como los sitios La Cisterna y Virrey Liniers, en Monserrat, y La Noria en Villa Riachuelo.

Las dos primeras etapas de las obras de restauración en la barraca ribereña están concluidas, con la consolidación estructural del almacén “El Triunfo” como principal objetivo. En las próximas semanas se avanzará con los trabajos para incorporar allí salas para exposiciones y reabrir en “La Lanera” la terraza mirador al Riachuelo. También se realizarán tareas de recuperación de elementos hallados en el barco y construirán un estacionamiento para micros turísticos y escolares.