En el Jardín Botánico se celebra la Semana de las Ciencias con un regalo muy particular; habrá un homenaje a Fito Páez y la Filarmónica vuelve a tocar gratis en la Usina del Arte. Además, sigue el Mundial de deportes aéreos en el Parque Olímpico.

Una vuelta por el espacio con la NASA

En el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta) todos los fines de semana se llevan adelante un espectáculos inmersivos que recorren los grandes descubrimientos espaciales de la Humanidad. Las funciones se harán este sábado desde las 15.30, e incluyen un corto previo de Perseverance, el robot de la NASA que investiga en Marte. Las entradas se pueden sacar por Entradas BA.

Homenaje a Fito Páez en el CCR

Este viernes a las 19.30 en la Capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) se llevará a cabo Free Fito, el show de Alina Gandini que, junto al pianista Emiliano Di Nardo interpretará los grandes clásicos del músico y compositor rosarino Rodolfo Fito Páez, con un toque singular y la sofisticación del jazz.

Los Talas del Botánico en tu casa

En el marco de la Semana de las Ciencias, habrá actividades para explorar y descubrir las plantas que habitan los talares, bosquecitos de barranca originarios de la región rioplatense. Además, se entregarán pequeños Talas, hijos del árbol centenario del Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951), a quienes tengan un lugar donde plantarlo y deseos de cuidarlo. Será el sábado, de 15.30 a 18.

La Filarmónica gratis en la Usina

Con dirección musical del maestro Coreano Jongwhi Vakh, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad interpretará obras de Chaikovski y Dvorák. Será en la Usina del Arte (Caffarena 1) este viernes a las 20. Las entradas son gratuitas y se entregan dos por persona en la Usina a partir de las 18, hasta agotar la capacidad de la sala.

Kafka se sube al escenario

Pedro, un ser a medio camino entre simio y humano, quiere obtener sus derechos como hombre y dejar de ser un animal. La obra es una versión de Matías Bertilotti sobre Informe para una academia, de Franz Kafka con dirección de Víctor Laplace. Es en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) y habrá tres únicas funciones: este sábado, y el sábado y domingo de la semana que viene, a las 18. Entradas en complejoteatral.gob.ar

Sigue el Mundial de deportes aéreos

La Ciudad y el país reciben por primera vez a más de 550 atletas de 44 países en el marco del Campeonato Mundial de Pole y Aéreos, que competirán en Aro, Tela y Pole. Será hasta el sábado en el Pabellón América del Parque Olímpico (Av. Coronel Roca 5252). Las entradas están disponibles en https://www.eventbrite.com.ar/

Richard Strauss en el Teatro Colón

El Teatro Colón estrenará Salomé, de Richard Strauss, una nueva producción basada en la obra teatral homónima de Oscar Wilde, que tendrá la dirección musical de Phillipe Auguin al frente de la Orquesta Estable y dirección de escena de Barbara Lluch. Se harán seis funciones, desde este martes y hasta el martes 4 de noviembre. Las entradas están disponibles en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Colón (Tucumán 1171).

37 circuitos para descubrir la Ciudad

Turismo en Barrios propone conocer el arte urbano, la arquitectura, la gastronomía y los comercios de la Ciudad a través de recorridos autoguiados. Se puede consultar toda la información en turismo.buenosaires.gob.ar.

Henrik Ibsen en el Teatro Alvear

El Complejo Teatral Buenos Aires estrenó Los pilares de la sociedad, una obra del destacado dramaturgo noruego Henrik Ibsen adaptada por Jorge Suárez que, con un realismo crítico, denuncia la hipocresía moral y social de la burguesía. Hay funciones de miércoles a domingos en el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1659). Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar

El domingo no habrá actividades por las Elecciones Legislativas Nacionales 2025.